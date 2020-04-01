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РФ направила Кипру письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения

Речь идет о дивидендах, которые выводятся на зарубежные счета
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства о том, что кабмин направил властям Кипра письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

"Реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, мы, как и обсуждали с вами, начали с Кипра, - сказал он. - Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения".

Премьер-министр уточнил, что до 24 апреля профильные ведомства должны представить согласованные предложения по следующим шагам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичКипрРоссия
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