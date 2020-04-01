РФ направила Кипру письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства о том, что кабмин направил властям Кипра письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

"Реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, мы, как и обсуждали с вами, начали с Кипра, - сказал он. - Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения".

Премьер-министр уточнил, что до 24 апреля профильные ведомства должны представить согласованные предложения по следующим шагам.