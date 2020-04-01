Беременность и угроза жизни могут быть основанием для заключения брака в день обращения

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. ЗАГСы продолжат заключать браки в исключительных случаях в течение суток. Об этом сообщил в среду заместитель министра юстиции Денис Новак по видеосвязи с информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

31 марта Министерство юстиции РФ из-за угрозы распространения коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков и перенести на более поздний срок - после 1 июня - даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее.

"В исключительных случаях, когда невозможно переменить даты, регистрацию брака можно проводить. Таким основанием для регистрации брака в день подачи заявления является беременность, угроза жизни одной из сторон, вступающей в брак, и иные особые обстоятельства. Все они будут учтены", - сказал Новак. Но, по его словам, в этом случае такая регистрация должна проводиться исключительно только в присутствии лиц, вступающих в брак.

Новак напомнил, что закон позволяет осуществить регистрацию брака по истечении месяца со дня подачи заявления, но не позднее 12 месяцев. Таким образом, лица, которые подали заявление, могут выбрать предложенную им дату.

Он уточнил, что Минюст обратился к региональным властям с предложением перенести заключение и расторжение браков на период после 1 июня, когда "будет снижена опасность распространения коронавируса".