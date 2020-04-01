Медведев вошел в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев включен в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами образована для разработки для президента РФ предложений, касающихся основных направлений государственной политики в области военно-технического сотрудничества с другими странами. Комиссию возглавляет президент, в ее состав входят премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации Кремля Антон Вайно, руководители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, ФСБ России, Минобороны, МИД, Минфина, СВР и другие.