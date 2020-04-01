Максима Ксензова назначили замминистра культуры РФ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры РФ. С соответствующим распоряжением главы правительства ознакомился ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в министерстве, на новой должности Ксензов будет курировать киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.

До последнего времени 46-летний Ксензов занимал должность заместителя директора департамента проектной деятельности правительства РФ. Ранее он также работал в Роскомнадзоре и "Национальной медиа группе".