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Максима Ксензова назначили замминистра культуры РФ

Ранее он занимал должность заместителя директора департамента проектной деятельности правительства РФ
Максим Ксензов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Максим Ксензов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры РФ. С соответствующим распоряжением главы правительства ознакомился ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в министерстве, на новой должности Ксензов будет курировать киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.

До последнего времени 46-летний Ксензов занимал должность заместителя директора департамента проектной деятельности правительства РФ. Ранее он также работал в Роскомнадзоре и "Национальной медиа группе".

Теги
Россия
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