Посол Белоруссии в РФ заявил, что Москва и Минск координируют усилия для помощи гражданам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерства иностранных дел России и Белоруссии координируют взаимные усилия для оказания помощи гражданам обеих стран, которые оказались в затруднительном положении из-за ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в опубликованном в четверг интервью "Российской газете" .

"С учетом принятых российской стороной решений по прекращению регулярного авиасообщения, движения автомобильного и железнодорожного транспорта достигнуты договоренности, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов. Министерства иностранных дел и загранучреждения России и Беларуси тесно координируют взаимные усилия по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств", - сказал он.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения туристов домой. В целях профилактики коронавируса правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.