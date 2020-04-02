Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы Союзного государства. Об этом он написал в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

"Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства", - сообщила пресс-служба Кремля.

"За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - констатировал российский лидер. Он отметил, что "реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики".

День единения народов России и Белоруссии - праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, предполагавший в том числе формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству. Эти идеи получили развитие в последующие годы - 8 декабря 1999 года в Москве был подписан Договор о создании Союзного государства, который вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между главами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия в Москве и Минске. Однако на этот раз в планы внес коррективы коронавирус. Как рассказала ранее ТАСС помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко, из-за эпидемии планировавшиеся встречи, концерты в столицах двух стран и пресс-конференция проводиться не будут.