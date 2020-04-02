{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Российский лидер уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы Союзного государства

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы Союзного государства. Об этом он написал в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

На эту тему
"Никогда не обижайте россиян". Высказывания Лукашенко о российско-белорусских отношениях

"Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства", - сообщила пресс-служба Кремля.

"За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - констатировал российский лидер. Он отметил, что "реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики".

День единения народов России и Белоруссии - праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, предполагавший в том числе формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству. Эти идеи получили развитие в последующие годы - 8 декабря 1999 года в Москве был подписан Договор о создании Союзного государства, который вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между главами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия в Москве и Минске. Однако на этот раз в планы внес коррективы коронавирус. Как рассказала ранее ТАСС помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко, из-за эпидемии планировавшиеся встречи, концерты в столицах двух стран и пресс-конференция проводиться не будут.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Россия считает позитивным шагом предстоящий обмен заключенными в Афганистане
Обмен заключенных сторонников движения "Талибан" на захваченных афганских военных должен состояться 2 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС