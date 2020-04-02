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Россия считает позитивным шагом предстоящий обмен заключенными в Афганистане

Обмен заключенных сторонников движения "Талибан" на захваченных афганских военных должен состояться 2 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия расценивает как позитивный шаг намеченный на четверг первый обмен заключенных сторонников движения "Талибан" (запрещено в РФ) на захваченных афганских военных. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"В любом случае это позитивно, пусть маленький, но позитивный шаг в сторону выполнения таких договоренностей", - сказал он.

Кабулов добавил, что не ожидает запуска межафганских переговоров после завершения частичного обмена пленными.

"Нам известны заявления представителей движения талибов о том, что межафганские переговоры могут стартовать [только] после завершения обмена всех пяти тысяч талибских боевиков на соответствующее число пленных афганских правительственных войск", - указал дипломат.

Ранее афганский телеканал TOLOnews сообщил, что первый обмен заключенных в афганских тюрьмах сторонников "Талибана" на военнослужащих армии Афганистана будет произведен 2 апреля. По имеющейся информации, планируется выпустить из тюрьмы 100 сторонников радикального движения. Одновременно талибы обязуются передать афганским властям 20 военнослужащих, находящихся в плену у "Талибана". К такому соглашению пришли представители афганского правительства и группа талибов, прибывшая в Кабул во вторник для проведения "технических переговоров" по этой проблеме.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны были начаться еще 10 марта. Правда, обговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

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АфганистанРоссия
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