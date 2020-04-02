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Фракции Госдумы проведут совещания с Мишустиным в онлайн-формате

Все совещания руководства фракций Госдумы с правительством на следующей неделе пройдут в дистанционном режиме

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Думские фракции проведут запланированные совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в удаленном формате, сообщила в своем Telegram-канале в четверг советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Все совещания руководства фракций Госдумы с правительством на следующей неделе пройдут в дистанционном режиме", - написала она.

Речь идет о традиционных встречах фракций Госдумы с главой кабмина в преддверии его ежегодного отчета перед нижней палатой парламента о результатах работы правительства РФ за прошедший год. Отчет Мишустина планировался на 15 апреля. В среду стало известно, что Совет Думы намерен обсудить целесообразность проведения пленарных заседаний нижней палаты в этот день, а также 14 и 16 апреля с учетом эпидемиологической обстановки.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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