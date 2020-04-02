Профильный комитет Госдумы поддержал запрет двойного гражданства для послов России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам на заседании в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.

"Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства", - говорится в тексте. Документ также запрещает главам дипмиссий приобретать иностранное гражданство или вид на жительство непосредственно в период исполнения ими своих полномочий.

Как пояснил в ходе заседания председатель комитета Леонид Слуцкий, необходимость законодательного закрепления подобных норм обусловлена предстоящими изменениями Конституции РФ в части введения запрета для ряда лиц, занимающих государственные должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство. "Мы обязательно должны ввести эти нормы, поскольку должности послов и постоянных представителей России напрямую связаны с обеспечением суверенитета и национальной безопасности", - подчеркнул парламентарий. Госдума может рассмотреть рекомендованный проект на одном из ближайших пленарных заседаний, уточнил он.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство на дипломатов. Разработкой документа занимались комитеты Совфеда по международным делам и по конституционному законодательству и государственному строительству. Законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля сенаторами Константином Косачевым и Андреем Клишасом.

Вынесенные на общероссийское голосование поправки к конституции, в частности, запрещает высшим должностным лицам субъектов РФ и руководителям федеральных государственных органов власти иметь иностранное гражданство или вид на жительство.