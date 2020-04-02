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Пандемия коронавируса нового типа
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В Совфеде разработали законопроект о проведении судебных заседаний по видеосвязи

Нововведение позволит не допустить нарушения процессуальных прав в текущих условиях, считает сенатор Алексей Русских

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских подготовил совместно с главой комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний в режиме видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Об этом Русских сообщил на пленарном заседании палаты в четверг.

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"Без правосудия нет и государства. Мы совместно с сенатором Клишасом разработали и направили для получения заключений в Верховный суд и в правительство пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний посредством видеосвязи, не выходя из дома и без риска заразиться", - сказал Русских.

По словам сенатора, нововведение позволит не допустить нарушения процессуальных прав в текущих условиях, значительно ускорит сроки рассмотрения дел, сократит временные затраты и судебные издержки, а также позволит повысить уровень реализации права на судебную защиту лиц с ограниченными возможностями. Он попросил подготовить и направить от имени Совета Федерации и профильных комитетов обращения в правительство и Верховный суд РФ в поддержку этих законопроектов и просьбу о скорейшей подготовке отзывов на них.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение, поручив в кратчайшие сроки подготовить такие обращения. "Тема острая, правильная. Давайте, сегодня подготовьте для направления соответствующих обращений <...> Поддерживаю, своевременно. Важно, чтобы успели принять", - сказала она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРусских, Алексей ЮрьевичКлишас, Андрей АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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