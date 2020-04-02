Захарова: Гаага скрыла факт гибели 70 мирных жителей Ирака в результате авиаудара

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Нидерландов знали о гибели 70 мирных жителей в результате бомбардировок иракского населенного пункта Хавиджа, которые в июне 2015 года произвели голландские ВВС, но скрыли этот факт от общественности. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, долгое время официальная Гаага упорно отрицала свою причастность к гибели нескольких десятков мирных жителей. "Под давлением общественности министр обороны Нидерландов наконец признала, что в ходе операции ВВС страны действительно погибли 70 мирных жителей, - указала Захарова. - При этом министр пыталась оправдываться, она заявила, что в Гааге до недавнего времени никто не знал об истинных масштабах случившегося, потому что США не представили окончательных данных о жертвах авианалета".

В этой связи официальный представитель российского МИД обратила внимание на то, что именно нидерландские власти сегодня учат весь мир соблюдению прав человека, информационной открытости и борьбе с дезинформацией.

"Вы с собой-то разберитесь, - призвала дипломат. - Нидерландские власти прекрасно знали о последствиях действий своих вооруженных сил и просто скрыли факт массового уничтожения мирных жителей Ирака от своей общественности. Помните об этом, когда нидерландские власти в следующий раз будут вам рассказывать так называемую правду".