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Россия и Польша готовят визит польской делегации в Смоленск в начале апреля

В МИД России сообщили, что Варшава обратилась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким в Смоленск и Катынь 10 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москва прорабатывает с Варшавой визит польской делегации во главе с премьер-министром в Смоленск и Катынь 10 апреля с учетом эпидемии коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Польская сторона обратилась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации этой страны во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким в Смоленск и Катынь 10 апреля, приуроченный к авиакатастрофе президентского самолета и к 80-летию катынских событий. В прямом контакте с польскими партнерами мы занимаемся проработкой этого вопроса с учетом ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса", - сказала она.

10 апреля 2010 года делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынских событий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить лайнер. Самолет несколько метров не дотянул до аэродрома Смоленск - Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

Теги
РоссияПольшаЗахарова, Мария Владимировна
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