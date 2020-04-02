Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.

"По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора, и на основе этого я написал заявление об отставке. Я очень благодарен всем, кто со мной работал, всем жителям Архангельской области, кто дал мне возможность восемь лет возглавлять Архангельскую область", - сказал глава региона.

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. 3 февраля 2012 года депутаты областного парламента утвердили Орлова в должности губернатора на пять лет. В мае 2015 года он досрочно подал в отставку и при этом попросил у Путина разрешения баллотироваться вновь, президент назначил Орлова врио губернатора.