Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова. Врио назначен Цыбульский

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И. А. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию", - говорится в указе главы государства.

Орлов родился 17 августа 1964 года в Дебальцево (Донецкая область, УССР). Архангельскую область он возглавил в 2012 году, в 2015 году переизбрался на новый срок.

Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Военный университет Минобороны РФ, в 2006 году — Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Минэкономразвития РФ, в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2014 по 2017 год — замминистра экономического развития РФ. В 2017 году возглавил Ненецкий автономный округ.

Цыбульский также прошел обучение на первом потоке так называемой "школы губернаторов" - программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.