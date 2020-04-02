{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения
Обновлено 

Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова. Врио назначен Цыбульский

Александр Цыбульский ранее возглавлял Ненецкий автономный округ
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Архангельской области Орлова И. А. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию", - говорится в указе главы государства. 

Орлов родился 17 августа 1964 года в Дебальцево (Донецкая область, УССР). Архангельскую область он возглавил в 2012 году, в 2015 году переизбрался на новый срок.

Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Военный университет Минобороны РФ, в 2006 году — Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Минэкономразвития РФ, в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2014 по 2017 год — замминистра экономического развития РФ. В 2017 году возглавил Ненецкий автономный округ.

Цыбульский также прошел обучение на первом потоке так называемой "школы губернаторов" - программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОрлов, Игорь АнатольевичРоссияОтставки и назначенияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба
Владимир Уйба занимал пост замглавы Минздрава
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС