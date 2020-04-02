Песков опроверг слова Трампа о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не беседовал по телефону в последнее время с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет, такого разговора не было", - сказал он, комментируя соответствующее утверждение президента США Дональда Трампа.

Представитель Кремля не стал судить, намеренно ли глава Белого дома ошибся в твите. "Затрудняюсь ответить", - ответил Песков на вопрос о том, считает ли он такую ошибку Трампа преднамеренной.

Ранее президент США написал в Twitter: "Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно сильнее".

Согласно сайту Кремля, последний телефонный разговор российского лидера с руководством Саудовской Аравии состоялся в начале февраля, причем тогда Путин общался с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.