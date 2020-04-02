Путин обсудил с президентом ЮАР взаимодействие в борьбе с пандемией

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены возможности взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, в том числе с учетом итогов недавней видеоконференции лидеров Группы двадцати, - говорится в сообщении. - Сирил Рамапоса как глава страны, председательствующей в Африканском союзе, информировал о шагах, которые планируется предпринять по линии этой региональной организации".

"Условлено о координации в решении вопросов возвращения на родину находящихся в ЮАР российских граждан", - добавили в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны.