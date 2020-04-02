{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин обсудил с президентом ЮАР взаимодействие в борьбе с пандемией

Лидеры двух стран договорились о координации по вопросам возвращения на родину находящихся в республике россиян

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены возможности взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, в том числе с учетом итогов недавней видеоконференции лидеров Группы двадцати, - говорится в сообщении. - Сирил Рамапоса как глава страны, председательствующей в Африканском союзе, информировал о шагах, которые планируется предпринять по линии этой региональной организации".

"Условлено о координации в решении вопросов возвращения на родину находящихся в ЮАР российских граждан", - добавили в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны.

Теги
ЮАРРоссияРамапоса, СирилПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба
Владимир Уйба занимал пост замглавы Минздрава
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС