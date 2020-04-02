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Отставки и назначения
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Путин принял отставку главы Коми Гапликова. Врио назначен Уйба

Владимир Уйба занимал пост замглавы Минздрава
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Коми Сергея Гапликова, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владимир Уйба, занимавший до этого пост замглавы Минздрава РФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию. Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми", - говорится в указе главы государства.

Гапликов возглавлял Коми с сентября 2015 года (сменил на этом посту Вячеслава Гайзера, отправленного тогда в отставку в связи с утратой доверия главы государства).

Уйба родился в 1958 году в Омске, окончил Свердловский государственный медицинский институт, является врачом-гигиенистом, эпидемиологом, автором ряда научных трудов по проблемам общественного здоровья. Ученая степень - доктор медицинских наук. В 2004-2020 годах Уйба возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), в январе 2020 года был назначен заместителем главы Минздрава РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияКоми
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