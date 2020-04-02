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Клишас: Путин на фоне пандемии коронавируса действует в логике поправок в Конституцию РФ

Президент проводит социально ориентированную политику, отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в кризисной ситуации с распространением коронавируса действует в логике поправок в конституцию, проводя социально ориентированную политику. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы сейчас видим, как в кризисной ситуации президент действует, исходя из логики этих конституционных поправок, из логики именно социального государства, потому что те меры поддержки людей, которые предлагаются, беспрецедентны в этих условиях. Безусловно, у нас сейчас проводится именно социально ориентированная государственная политика, как это поправками и предусмотрено", - сказал он, комментируя обращение Путина к россиянам.

Действия президента являются важным сигналом правительству, парламенту, региональным властям к тому, что должно быть в основе той политики, которую они проводят сегодня, считает Клишас. По его мнению, после введения режима самоизоляции в стране россияне получили дополнительное время, чтобы посмотреть на поправки в конституцию.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в конституцииПандемия коронавируса нового типа
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