Выборы глав Архангельской области, НАО и Коми пройдут в единый день голосования

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Выборы глав Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми в связи с уходом с этих постов Игоря Орлова, Александра Цыбульского и Сергея Гапликова должны пройти в единый день голосования 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставки Орлова и Гапликова, которые решили покинуть свои посты по собственному желанию. Врио главы Архангельской области стал губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, освобожденный президентом от нынешней должности. Временно исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный, а врио главы Коми стал замглавы Минздрава РФ Владимир Уйба.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы глав Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми состоятся в предстоящий единый день голосования", - сказал Шевченко.

По словам члена ЦИК, согласно законодательству, выборы губернатора Архангельской области являются прямыми и плановыми, выборы главы Коми - прямыми и досрочными, а глава НАО наделяется полномочиями по итогам голосования в Собрании депутатов округа по предложению президента РФ.

Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.