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Кризис на Украине
Обновлено 

МИД России прокомментировал отказ Украины от договоренностей по консультативному совету

Россия призывает партнеров по "нормандскому формату" прекратить политические игры, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Отказ Украины от договоренностей в контактной группе по консультативному совету перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в процессе урегулирования в Донбассе. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

В МИД отметили, что Украина отказалась от договоренностей по Донбассу 26 марта.

"Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - говорится в комментарии.

В министерстве подчеркнули, что Берлин и Париж голословно обвиняют Донецк и Луганск в пробуксовке переговоров и неконструктивной позиции, а также "невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения". "Право республик в целях борьбы с коронавирусом вводить по аналогии с Украиной и другими странами Европы ограничительные меры заведомо отвергается. Весьма сомнительные демократические ценности", - обратили внимание в МИД РФ.

Кроме того, представители Украины в ряде международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, "запустили пропагандистскую утку" с обвинением России в том, что она якобы пытается воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций, напомнили в дипведомстве. "Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Призываем партнеров по "нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам по урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с минским комплексом мер и решениями парижского саммита "четверки" в декабре 2019 года", - заключили в МИД РФ.

Консультативный совет

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 - от неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая "диалоговая площадка" будет создана на следующей минской встрече 26 марта, но этого не произошло.

Несколько дней спустя сам Ермак выступил со специальным заявлением, в котором объявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета по Донбассу только после обсуждения вопроса с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной радой.

При этом глава офиса президента Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями республик Донбасса. "Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести", - сказал он. Признав, что в минских соглашениях "четко прописана" необходимость согласовывать ряд вопросов с ДНР и ЛНР, он, тем не менее, заявил, что Киев хотел бы "прекратить монополию на представительство ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС)", а "консультативный совет - и есть реализация этой идеи". Украинская сторона "хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом", отметил он. 

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