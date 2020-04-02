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Политический кризис в Венесуэле
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МИД: Россия готова обсуждать с США Венесуэлу, но не будет менять свои оценки ситуации

США разработали план по урегулированию кризиса в Венесуэле, взаимодействуя исключительно со своим же протеже Хуаном Гуайдо, отметили на Смоленской площади

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия готова говорить с США о Венесуэле, но свои принципиальные оценки ситуации менять не будет. Об этом заявили в четверг ТАСС в МИД РФ, комментируя слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что американский план по "демократизации" Боливарианской Республики обсуждался с Россией.

"Мы готовы обсуждать ситуацию в Венесуэле с американцами и этого разговора не избегаем, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Но при этом наши американские партнеры должны очень четко представлять себе, что наши оценки в отношении ситуации в Венесуэле носят принципиальный характер и мы от них не отходим".

В российском дипведомстве подчеркнули, что США разработали план по урегулированию кризиса в Венесуэле, взаимодействуя исключительно со своим же протеже Хуаном Гуайдо. "По сигналам из Вашингтона, данный план был разработан исключительно во взаимодействии с его ставленником Хуаном Гуайдо", - отметили в министерстве. На Смоленской площади также добавили, что Гуайдо в последнее время "все более перемещается в виртуальное пространство" и таким образом попадет "в политическую самоизоляцию" в Венесуэле.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". При этом, как пояснил Помпео, Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела. 

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
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