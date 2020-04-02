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Пандемия коронавируса нового типа

В "Единой России" пояснили отставку Орлова и Гапликова проблемами в борьбе с коронавирусом

По словам замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Евгения Ревенко, "тот, кто не может организовать работу в текущих условиях и защитить людей, должен уйти"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко связал отставку главы Архангельской области Игоря Орлова и руководителя республики Коми Сергея Гапликова с ситуацией, сложившейся в этих регионах в сфере борьбы с коронавирусом.

"Буквально вчера мы говорили о том, что у жителей есть серьезные вопросы к организации работы по борьбе с распространением коронавируса к властям этих регионов", - приводит в четверг слова Ревенко пресс-служба единороссов.

Так, напомнил он, по факту массового заражения людей в Сыктывкаре началась следственная проверка. "Закономерный итог - тот, кто не может организовать работу в текущих условиях и защитить людей, должен уйти", - убежден парламентарий.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в четверг принял отставки глав Архангельской области, Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми. До проведения выборов назначены врио руководителей этих регионов - соответственно, глава НАО Александр Цыбульский, действующий вице-губернатор округа Юрий Бездудный и замглавы Минздрава РФ Владимир Уйба.

В среду Ревенко, являющийся официальным представителем ситуационного центра "Единой России", сообщил, что волонтерские центры партии зафиксировали проблемы в борьбе с распространением коронавируса в пяти регионах страны. Среди таковых он назвал Коми, Архангельскую область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияГапликов, Сергей АнатольевичАрхангельская областьКомиПандемия коронавируса нового типа
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