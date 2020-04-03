Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля, /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сказал Владимир Илюхин.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Владимир Илюхин родился 25 июня 1961 года в селе Новониколаевка Красноярского края. Имеет среднее специальное образование по специальности гидротехник, два высших образования по специальностям экономист и юрист, ученую степень кандидата экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1979 году в должности регулировщика гидросистемы.

Работать на административных должностях начал в 2000 году, возглавив управление промышленной политики, развития предпринимательства и инвестиций администрации Камчатской области. В последующие годы Илюхин хорошо познакомился со многими регионами Дальнего Востока: он работал в должности главного федерального инспектора по Чукотке, Хабаровскому краю, Республике Саха (Якутия), Корякскому автономному округу, Камчатскому краю.

В феврале 2011 года Илюхин был назначен врио губернатора Камчатского края вместо отправленного в отставку Алексея Кузьмицкого, а уже 3 марта 2011 года официально вступил в должность главы региона. В мае 2015 года по согласованию с президентом РФ Илюхин досрочно ушел в отставку с поста губернатора и в сентябре того же года снова был назначен на эту должность по результатам досрочных выборов, на которых за него отдали свои голоса более 75% избирателей.