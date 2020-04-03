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Глава камчатского Заксоброания считает, что отставка Илюхин не связана с коронавирусом

Валерий Раенко назвал эпидемиологическую обстановку в крае одной из самых спокойных в стране и выразил надежду, что новый глава региона оперативно войдет в курс дела

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Решение Владимира Илюхина оставить пост губернатора Камчатского края никак не связано с ситуацией вокруг коронавирусной инфекци. Такое мнение выразил ТАСС председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко.

В пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал должность руководителя региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области

"Можно с уверенностью сказать, что решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом. Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка - одна из самых спокойных в стране. Поэтому, очевидно, что у решения об отставке иные мотивы", - сказал Раенко.

Он добавил, что депутаты законодательного собрания региона рассчитывают, что исполняющий обязанности губернатора Камчатского края, имя которого станет известно после подписания соответствующего указа президентом РФ, оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения.

На сегодняшний день официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Камчатке нет. Регион находится в режиме полной самоизоляции.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
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