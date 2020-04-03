Слуцкий назвал "коронаэгоизмом" блокировку США и ЕС резолюции России об отказе от санкций

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отказ США и ЕС принять предложения по ослаблению односторонних санкций политическим "коронаэгоизмом". Так он прокомментировал блокировку США, ЕС, а также Украиной, Грузией и Великобританией российского проекта резолюции по этой теме в Генассамблее ООН.

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"Запад проигнорировал призыв генсека ООН отказаться от санкций для борьбы с COVID-19, заблокировав в Генассамблее проект резолюции РФ. Политический коронаэгоизм - лицо США и ЕС без маски. Амбиции гегемона разрушают общие усилия по противодействию пандемии", - написал Слуцкий на своей странице в Twitter в пятницу.

Ранее генассамблея ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции с призывом к "солидарности стран в борьбе с пандемией", который игнорировал предложения генсека ООН по отмене санкций. Однако российский вариант с более конкретными мерами принят не был.

Генеральный секретарь ООН обратился ко всем странам с призывом для борьбы с пандемией коронавируса ослабить действующие санкции в отношении ряда стран, а также прекратить боевые действия.