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Отставки и назначения
Обновлено 

Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина. Врио назначен Солодов

Владимир Солодов с 2018 года возглавлял правительство Якутии
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Итоги деятельности Владимира Илюхина на посту главы Камчатского края

ТАСС, 3 апреля. Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина с поста главы Камчатки, временно исполнять обязанности руководителя региона назначен Владимир Солодов, который с 2018 года возглавлял правительство Якутии.

"Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина по собственному желанию, - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края".

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияОтставки и назначенияКамчатский край
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Врио главы региона назначен Владимир Солодов
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