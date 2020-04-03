Полпред в СЗФО представил врио главы Ненецкого автономного округа Бездудного

ТАСС, 3 апреля. Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан в пятницу представил властям региона врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа.
2 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО назначен Юрий Бездудный.
"Полпред представил врио региона Юрия Бездудного", - сообщили в пресс-службе.