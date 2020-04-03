Полпред в СЗФО представил врио главы Ненецкого автономного округа Бездудного

Кризис на Украине

Кремль с сожалением констатирует, что договоренности по Донбассу так и не выполняются

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об отказе Украины от договоренностей по созданию консультативного совета

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