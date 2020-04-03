ЦИК отложил проведение 94 выборных кампаний в регионах в апреле - июне из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в пятницу приняла постановление отложить голосование на выборах в ряде субъектов России, запланированных на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года, в связи с распространением коронавируса.

"С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, фактически речь идет о 94 кампаниях местного и регионального уровней, запланированных на период с 5 апреля по 21 июня этого года.

Глава ЦИК добавила, что аналогичные меры применяются в отношении региональных выборов и референдумов, "которые еще не назначены, однако должны быть назначены в ближайшее время".

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Согласно документу, избирательные комиссии в РФ получили право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения соответствующих режимов. При введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на территории одного муниципального образования голосование может быть отложено избирательной комиссией субъекта РФ, а в случае введения таких режимов в двух и более регионах - ЦИК России.