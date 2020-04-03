Кремль с сожалением констатирует, что договоренности по Донбассу так и не выполняются

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кремль с сожалением констатирует, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются.

"Есть определенные договоренности, которые не выполняются, и эта история не новая - здесь можно только выразить сожаление", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Договоренности не выполняются] несмотря на наличие отягчающих обстоятельств в виде общего кризиса, связанного с коронавирусом, в котором мы все находимся", - добавил он.

При этом Песков не стал комментировать информацию об отказе Украины от договоренностей по созданию консультативного совета. "Это не нам решать. В данном случае в рамках контактной группы собеседником [курирующего украинское направление заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия] Козака являются не третьи стороны, а именно его визави со стороны Киева. Остальное - не нам решать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли внешнее давление на Киев по этой теме.

Консультативный совет

МИД РФ 2 апреля заявил, что отказ Украины от договоренностей в контактной группе по консультативному совету перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в процессе урегулирования в Донбассе. В МИД отметили, что Украина отказалась от договоренностей по Донбассу 26 марта.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 - от неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая "диалоговая площадка" будет создана на следующей минской встрече 26 марта, но этого не произошло.

Несколько дней спустя сам Ермак выступил со специальным заявлением, в котором объявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета по Донбассу только после обсуждения вопроса с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной радой.

При этом глава Офиса президента Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями республик Донбасса. "Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести", - сказал он. Признав, что в минских соглашениях "четко прописана" необходимость согласовывать ряд вопросов с ДНР и ЛНР, он, тем не менее, заявил, что Киев хотел бы "прекратить монополию на представительство ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС)", а "консультативный совет - и есть реализация этой идеи". Украинская сторона "хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом", отметил он.