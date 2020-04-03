Путин проведет видеоконференцию с постоянными членами Совбеза по защищенной связи

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме телеконференции в пятницу 3 апреля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин продолжает свой рабочий график в Ново-Огарево, работает он в основном посредством телеконференций. Сегодня у него состоится в середине дня совещание с постоянными членами Совбеза", - сообщил представитель Кремля.

Песков уточнил, что совещание пройдет в режиме онлайн. "Это защищенный режим, это не интернет. Это закрытая связь", - подчеркнул он.