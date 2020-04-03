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Отставки и назначения

Полпред президента в СЗФО Гуцан представил врио главы Архангельской области Цыбульского

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи

ТАСС, 3 апреля. Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан в пятницу представил властям региона врио главы Архангельской области Александра Цыбульского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации округа.

Второго апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ.

"Полпред представил врио региона Александра Цыбульского", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи из-за необходимости соблюдать предупредительные меры в связи с пандемией COVID-19.

Теги
РоссияОтставки и назначенияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичГуцан, Александр Владимирович
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