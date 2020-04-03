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Лавров обсудил с главой МИД Кипра взаимодействие в сфере налогообложения

Разговор состоялся по инициативе кипрской стороны

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом взаимодействие в сфере налогообложения. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая взаимодействие в сфере налогообложения в свете решения президента России об обеспечении надлежащего уровня налогообложения всех видов доходов, выводимых за рубеж в офшорные юрисдикции", - сообщили в министерстве, добавив, что разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели ситуацию, складывающуюся в обеих странах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Посольство России в Никосии накануне передало властям Кипра письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Если иностранные партнеры не примут новых условий, Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКипрРоссия
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