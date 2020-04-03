Глава Якутии: опыт Солодова, полученный в Якутии, поможет на посту врио главы Камчатки

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Опыт назначенного в пятницу врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, полученный им на должности председателя правительства Якутии, поможет ему в оперативном решении текущих вызовов, с которыми столкнулся Камчатский край, считает глава Якутии Айсен Николаев.

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов заменил Илюхина, который занимал пост губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

"Мне очень приятно сознавать, что выходец из Якутии возглавит такой стратегически важный для Дальнего Востока регион, как Камчатский край. Владимира Викторовича многое связывает и с Якутией, и с ДФО в целом. Он работал заместителем полномочного представителя президента РФ по ДФО, занимался запуском территорий опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток, отвечал за инвестиционный климат. В 2018 году я пригласил его возглавить правительство Якутии. За время совместной работы мы сработались, нам многого удалось добиться", - сказал Николаев в пятницу ТАСС.

По его словам, было привлечено федеральное финансирование в республику, начато строительство крупных медицинских центров - кардиососудистого и онкологического, проведена масштабная работа по ликвидации ветхого и аварийного жилья.

"Во многом благодаря его работе в правительстве республика улучшила свои позиции в авторитетных международных и российских рейтингах. Эффективная координация с полпредством ДФО, системная работа по повышению эффективности экономики и социальной сферы - это тоже следует отметить. Он всегда открыт для инициатив граждан и общественных организаций, демократичен и мобилен, что очень важно в современных условиях. Его прямые эфиры в социальных сетях, искренний интерес к якутской культуре и языку, который он активно изучает, - я думаю, это оценили все жители республики", - отметил глава республики.

"Владимир Викторович - авторитетный политик, глубоко погруженный в специфику Дальнего Востока. Думаю, что опыт, который он получил в нашей республике, поможет ему в оперативном решении текущих вызовов, с которым столкнулся Камчатский край", - заключил Николаев.

"Проявил себя как открытый человек"

По мнению главы регионального исполкома ОНФ в Республике Саха (Якутия) Валерия Лютого, Солодов был всегда открыт для общения и встреч. "Понравилось, что на сессиях парламента очень грамотно все говорит, все конкретно раскладывает по полочкам. Всегда, что ни спросишь, он в курсе дела, в голове держит цифры", - сказал собеседник.

Как отмечает журналист, политолог, председатель Координационного совета по предпринимательству при главе ГО "Город Якутск" Виталий Обедин, Солодов сумел обеспечить себе хорошую репутацию у местного населения.

"Как он сработает в качестве первого лица, когда он самостоятельно принимает решения, - мы будем следить за Камчаткой, это будет интересный опыт. Показал себя как открытый незашоренный человек, достаточно молодой для своей должности, у него хорошие перспективы, на мой взгляд", - сказал ТАСС Обедин.

В пресс-службе правительства Якутии сообщили, что Солодову удалось запустить эффективную систему работы как с федеральными органами власти, так и с основными группами влияния внутри региона. Им была запущена цифровая трансформация органов государственной власти, система открытых конкурсов на должности в государственных организациях.

О Солодове

Солодову 37 лет, последние пять лет он работал на Дальнем Востоке, сначала заместителем полномочного представителя президента РФ по ДФО, затем с 2018 года председателем правительства Якутии. В команде Юрия Трутнева занимался запуском территорий опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток, отвечал за инвестиционный климат.

Врио губернатора прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.