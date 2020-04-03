Посольство РФ заявило, что изменение налогового соглашения с Кипром не связано с политикой

НИКОСИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Никакой политической подоплеки нет в изменениях соглашения по налогообложению между Россией и Кипром. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в Никосии.

"Республика Кипр была выбрана в числе первых по объективным причинам. На нее приходится 34% прямых накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику. Хотели бы также отметить, что в действиях России в отношении Кипра нет никаких политических соображений", - указывается в документе.

В диппредставительстве подчеркнули, что "корректировки соглашений о налогообложении будут иметь место и с некоторыми другими странами, в первую очередь с теми, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения".

В пятницу по инициативе официальной Никосии состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его кипрским коллегой Никосом Христодулидисом. Согласно сообщению МИД РФ, стороны обменялись "мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая взаимодействие в сфере налогообложения в свете решения президента России об обеспечении надлежащего уровня налогообложения всех видов доходов, выводимых за рубеж в офшорные юрисдикции".

На Кипре вопрос корректировок в российско-кипрском соглашении о налогообложении вызвал широкую дискуссию в прессе. В частности, глава кипрского представительства PwC и президент Кипрско-российской бизнес-ассоциации Евгиниос Евгениу заявил Кипрскому информационному агентству, что эти корректировки могут возыметь и негативный эффект, если не будут произведены изменения в аналогичных соглашениях между Россией, Нидерландами и Люксембургом.

Письмо кипрским властям

1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство, как и обсуждалось между президентом и премьером, начало именно с Кипра, кабмин направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения. В среду это письмо за подписью статс-секретаря, заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова было передано посольством РФ в Никосии в кипрский МИД, а его копия - в Минфин.

25 марта Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, отметил глава государства, попросив кабинет организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут новых условий. Путин пояснил, что начать следует с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.