Полпред президента в СЗФО Гуцан представил врио главы Коми Владимира Уйбу

СЫКТЫВКАР, 3 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в пятницу представил властям врио главы Республики Коми Владимира Уйбу. Об этом сообщили ТАСС в администрации главы республики.

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Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку главы Коми Сергея Гапликова и назначил врио главы региона Владимира Уйбу, который до этого занимал пост замглавы Минздрава РФ.

"Полпред представил врио главы Республики Коми Владимира Уйбу", - сообщили в пресс-службе.

Представление состоялось в малом зале администрации главы республики в режиме видеоконференцсвязи из-за необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с распространением коронавируса.