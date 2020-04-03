В МИД РФ назвали провокацией упреки в неучастии РФ в подготовке визита делегации Польши

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российская сторона считает провокационным выпадом заявления представителей Польши о недостаточном взаимодействии Москвы в подготовке визита польской делегации в Смоленск и Катынь. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Вызывает недоумение, что руководитель канцелярии правительства Польши Михал Дворчик аргументировал принятие такого решения тем, что Россия вовремя не дала "однозначный письменный ответ на предоставленные логистические планы визита". Удивлены новым провокационным выпадом польских властей", - указали в министерстве.

В дипведомстве указали на то, что в качестве причины переноса визита в ноте посольства Польши значились "угрозы, связанные с пандемией коронавируса". В министерстве напомнили, что после получения 14 февраля запроса Варшавы МИД РФ сразу же в ответной ноте выразил готовность оказать содействие в организации визита и обратился с просьбой к польской стороне предоставить всю необходимую для подготовки мероприятия информацию.

"Прибывшая в Россию 4 марта для подготовки мероприятия передовая группа сообщила, что речь идет о визите премьер-министра Польши, и пообещала оперативно направить требуемые сведения", - обратили внимание в министерстве.

"Полноценная информация о составе участников и программе мероприятия была получена нами лишь 25 марта. После этого состав и численность делегации и другие данные неоднократно менялись, что требовало новых согласований", - продолжили в министерстве. Как подчеркнули в МИД РФ, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, и сжатые сроки, российская сторона "продемонстрировала максимальную готовность к взаимодействию".

В комментарии отмечается, что МИД РФ и посольство в Варшаве находились в плотном контакте с польской стороной, а 30 марта состоялась видеоконференция представителей ФСО России и Государственной службы охраны Польши для обсуждения конкретных вопросов организации визита. "Были приняты непростые решения об открытии для польской делегации внешних границ России. Мы информировали поляков о направлении высокопоставленной российской делегации в Смоленск, подтверждая готовность к двусторонним контактам. На всем протяжении наших контактов с поляками Варшава выражала удовлетворение уровнем взаимодействия", - отметили в министерстве.

Однако "вместо признательности" в ответ была получена "вызывающая неблагодарность". "[Она] остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан. Соответствующие выводы нами сделаны", - заключили в МИД РФ.

Визит в Смоленск и Катынь

Ранее правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся на 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий.

10 апреля 2010 года делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынских событий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить лайнер. Самолет несколько метров не дотянул до аэродрома Смоленск - Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек на борту.