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Дополнительные выборы в заксобрание Петербурга отложены на неопределенный срок

Они должны были пройти 7 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Назначенные на 7 июня дополнительные выборы депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва на замещение мандата, ставшего вакантным после смерти депутата Павла Зеленкова, отложены. Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК) в пятницу, решение о возобновлении кампании будет приниматься, когда исчезнет угроза для жизни и здоровья избирателей.

В пятницу зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщал, что в комиссию поступила дополнительная информация об избирательных кампаниях в регионах, в связи с этим ЦИК принял решение отложить 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 апреля обратилась в ЦИК России с просьбой рассмотреть вопрос об отложении голосования на дополнительных выборах... и приостановке всех предусмотренных законодательством избирательных действий <…> Возобновление действий по подготовке и проведению дополнительных выборов осуществляется по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии после предварительного уведомления ЦИК России. Указанное решение принимается исходя из особенностей режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при отсутствии угрозы для жизни и здоровья избирателей", - сказали в горизбиркоме.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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