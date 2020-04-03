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Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам

По данным ВЦИОМ, уровень доверия президенту составил 74%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Показатели доверия и одобрения деятельности президента Владимира Путина после его второго обращения к гражданам России в связи с ситуацией с коронавирусом выросли и составили 74% и 72%, соответственно. Такие данные содержатся в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в пятницу на сайте центра.

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"2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%", - говорится в материале.

С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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