И.о. председателя правительства Якутии стал Алексей Колодезников

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности председателя правительства Якутии стал Алексей Колодезников. Об этом сообщается в пятницу в официальном аккаунте главы Якутии Айсена Николаева в Twitter.

Владимир Солодов, который возглавлял правительство Якутии до этого, в пятницу назначен врио губернатора Камчатского края. "Обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) возложены на Алексея Засимовича Колодезникова, первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.