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И.о. председателя правительства Якутии стал Алексей Колодезников

Он занимал пост первого зампредседателя правительства региона

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности председателя правительства Якутии стал Алексей Колодезников. Об этом сообщается в пятницу в официальном аккаунте главы Якутии Айсена Николаева в Twitter.

Владимир Солодов, который возглавлял правительство Якутии до этого, в пятницу назначен врио губернатора Камчатского края. "Обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) возложены на Алексея Засимовича Колодезникова, первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичСолодов, Владимир Викторович
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