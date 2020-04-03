Косачев: резолюцию по отказу от санкций отклонили из-за эгоистичного блокового мышления

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ряд западных стран, а также Грузия и Украина, заблокировавшие на Генассамблее ООН российскую резолюцию по отказу от санкций в период пандемии, противопоставили себя здравому смыслу - возобладало эгоистичное блоковое мышление. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"На Генассамблее ООН государства Запада с примкнувшими к ним Грузией и Украиной показательно противопоставили себя ценностям, ответственности и здравому смыслу, заблокировав российскую резолюцию об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Похоже, страны Запада превращают самих себя в планетарных изгоев, хотя привыкли, наоборот, говорить от имени "международного сообщества". Однако в ситуации, когда надо было проявить гуманизм и готовность помогать более слабым, возобладало эгоистичное блоковое мышление", - подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш, призывая отменить убийственные санкции, заявил, что не время изолироваться - пора проявлять солидарность. "Однако всему миру в очередной раз показали, кто ставит свое стремление диктовать другим странам и народам выше любой солидарности, а свою войну с международным инакомыслием - выше борьбы с глобальной угрозой", - считает парламентарий.

Косачев убежден, что такое поведение является наглядным подтверждением "полной утраты Западом прежде всего морального лидерства в мире". "Причем, если в США санкции окончательно заменили внешнюю политику, а для Украины и Грузии антироссийские меры стали суррогатом национальной идеи, то для стран Евросоюза слепая поддержка американской позиции - еще один удар по его международной субъектности и авторитету", - отметил глава международного комитета СФ.

Он напомнил, что за последние десять лет именно европейские компании заплатили крупнейшие штрафы за нарушение американских санкций - в общей сложности 83% общей суммы штрафов, наложенных США. "Но евроатлантическая солидарность европейцев победила солидарность с человечеством", - отметил Косачев.