Доставка гуманитарной помощи из России в Сербию завершится 4 апреля

БЕЛГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Военно-транспортная авиация ВКС РФ завершит 4 апреля доставку в Сербию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства России в Белграде.

"Прибытие самолетов с российской помощью продолжается, всего 3-4 апреля запланировано 11 рейсов", - говорится в сообщении. В настоящий момент в Сербию прибыли три Ил-76, которые доставили военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и военную технику. Четвертый самолет находится в полете.

Как заявил в обращении к прессе посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, Россия, которая сейчас и сама борется с эпидемией, "не могла не прийти на помощь дружественной Сербии и братскому сербскому народу, стоящим перед лицом самых серьезных вызовов".

"Направлены первоклассные специалисты, обладающие глубоким профессиональными знаниями и богатыми практическими навыками, готовые, не жалея сил и невзирая на риск, плечом к плечу с сербскими коллегами бороться с невидимым врагом, - подчеркнул дипломат. - Российское содействие отражает высочайший уровень двусторонних отношений, подтверждает подлинно стратегический характер нашего партнерства. Уверены, что искренняя солидарность и взаимная поддержка помогут нам скорее преодолеть текущие испытания, восстановить условия для нормальной жизни граждан и дальнейшего успешного развития наших стран".

Доставка помощи ведется с 3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина, который за день до этого провел телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам беседы пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Сербии составляет 1 476, количество летальных исходов увеличилось до 39.