Путин включил Медведева в наблюдательный совет Роскосмоса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин изменил состав наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос". Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в набсовет были переназначены вице-премьер РФ Юрий Борисов (председатель совета), гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, первый замминистра финансов Леонид Горнин, министр транспорта Евгений Дитрих.

Новыми членами набсовета стали зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, помощник президента РФ Игорь Левитин, главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Этим же указом исключены из набсовета первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил Александр Головко, экс-министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, помощник президента России Максим Орешкин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин является членом наблюдательного совета по должности, отмечается в документе.