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Посольство РФ призвало Би-би-си не искать скрытый смысл в российский гуманитарной помощи

В посольстве подчеркнули, что оказываемая Россией помощь - пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании призвало вещательную корпорацию Би-би-си не искать "скрытый смысл" в факте оказания Москвой гуманитарной помощи Италии и США. Комментарий, распространенный в пятницу, стал ответом на публикацию Би-би-си, в которой подвергалась сомнению ценность данной помощи.

"В британских СМИ продолжаются публикации, авторы которых пытаются найти нестыковки и "скрытый смысл" оказываемой Россией гуманитарной помощи США и Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в документе. - Так, в сегодняшнем материале Би-би-си приводятся результаты "расследования", цель которого - проверить искренность слов благодарности (важная задача!), которые звучат в адрес России от американцев и итальянцев. Журналистам удалось установить, что сообщения их российских коллег о демонстрации в Италии российских флагов и исполнении российского гимна искажают действительность: видите ли, в соответствующих репортажах фигурирует только один случай вывешивания флага, а гимн не пели, а проигрывали в записи".

На безвозмездной основе

В посольстве отмечают, что в Би-би-си проделали " большую, видимо, кому-то нужную расследовательскую работу", при этом обойдя вниманием тот факт, что российская помощь оказывается Италии по просьбе итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, а также умолчав о ее объемах.

"Хотели бы подчеркнуть, что данная помощь оказана Италии на безвозмездной основе, носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой. Это знак нашей солидарности с итальянским народом вне зависимости от политической конъюнктуры. Аналогичная картина с США", - отметили в посольстве.

"Оказываемая Российской Федерацией помощь - пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия, взаимопомощи, которые являются лучшим проявлением общечеловеческих ценностей, накопленных столетиями. Хотелось бы, чтобы свобода слова и СМИ - также одно из важнейших достижений цивилизации - использовалась ради добросовестного распространения правдивой информации, столь необходимой общественности всех стран в нынешних сложных условиях. Желаем Би-би-си и их британским коллегам успехов в этом деле", - добавили российские дипломаты.

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ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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