МИД РФ раскритиковал "данные" эстонской разведки об отношениях Москвы и Еревана

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью армянской газете "Новое время" раскритиковал "информацию" из документов эстонской разведки об отношениях Москвы и Еревана.

Отвечая на просьбу прокомментировать "данные" из одного из документов разведки Эстонии, согласно которым Москва "с трудом терпит нынешнее руководство Армении", Руденко предложил обратиться с этим вопросом в Таллин.

"Видимо, "эстонские парни" знают что-то большее, чем кто-либо. Так что оставим это на их совести", - сказал он.

"Могу заверить, и статистика последнего года это подтверждает, что динамика сотрудничества, интенсивность двусторонних контактов не только не уменьшились, но и существенно возросли", - сказал замминистра.