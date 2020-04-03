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МИД РФ раскритиковал "данные" эстонской разведки об отношениях Москвы и Еревана

По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, "эстонские парни" знают что-то большее, чем кто-либо

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью армянской газете "Новое время" раскритиковал "информацию" из документов эстонской разведки об отношениях Москвы и Еревана.

Отвечая на просьбу прокомментировать "данные" из одного из документов разведки Эстонии, согласно которым Москва "с трудом терпит нынешнее руководство Армении", Руденко предложил обратиться с этим вопросом в Таллин.

"Видимо, "эстонские парни" знают что-то большее, чем кто-либо. Так что оставим это на их совести", - сказал он.

"Могу заверить, и статистика последнего года это подтверждает, что динамика сотрудничества, интенсивность двусторонних контактов не только не уменьшились, но и существенно возросли", - сказал замминистра.

Теги
АрменияЭстонияРоссия
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