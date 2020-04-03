В МИД РФ считают важным участие генсека СЕ в онлайн-форуме Минюста России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия придает большое значение участию генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич в пленарной сессии онлайн-форума по теме "9 ½: законы коронавируса", организованного Минюстом России. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Приветствуем согласие генсекретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич выступить на открытии указанного глобального онлайн-форума, а также готовность гендиректора СЕ по правам человека и верховенству права Христоса Якумопулоса стать сопредседателем его секции "Права человека в карантине". Ожидаем также, что в мероприятии примут участие представители Европейского суда по правам человека", - отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что в связи с распространением коронавирусной инфекции юбилейный Х Петербургский международный юридический форум был перенесен с мая 2020 года на 18-22 мая 2021 года. На специальном международном форуме "9 ½: законы коронавируса", посвященном актуальным правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии, будут обсуждаться, в частности, вопросы обеспечения прав человека, государственного управления и законотворчества, функционирования судебной системы, информационного пространства, режимов санитарных ограничений, осуществления бизнеса и другие аспекты развития экономики, общества и государства во время распространения вируса. На форум приглашены руководители органов власти, международных организаций, судов, адвокатских и нотариальных объединений, главы компаний, юристы, ученые разных стран.

"Безусловно, тема эффективного реагирования на последствия коронавирусной эпидемии - номер один в глобальной повестке дня. Отрадно, что российское предложение провести онлайн-обсуждение правовых аспектов данной проблемы нашло широкий отклик у ведущих экспертов со всего мира", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что "Совету Европы сегодня как никогда важно использовать свой значительный потенциал как многопрофильной общеевропейской организации для укрепления международного сотрудничества по оперативному реагированию на различные вызовы пандемии". "Убеждены, что в нынешних тяжелых условиях СЕ должен перестать быть местом сведения политических счетов и стать площадкой для объединения усилий всех стран Европы в борьбе с общими проблемами. Именно в этом видим залог успешного выполнения главной уставной цели организации - достижения большего единства между ее странами-членами", - заключили в министерстве.