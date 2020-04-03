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Пандемия коронавируса нового типа

МИД: Россия осознает, насколько важна для Армении помощь в борьбе с коронавирусом

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также выразил благодарность Еревану за содействие в возвращении российских туристов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия понимает, насколько важна для Армении помощь в борьбе с распространением коронавируса, и оказывает необходимое содействие. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью армянской газете "Новое время".

"Мы понимаем, что для Армении, с учетом ее геополитического положения, жизненно важны экспортно-импортные поставки, прежде всего товаров первой необходимости и продовольствия", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что Россия сразу откликнулась на просьбу армянской стороны и "осуществила передачу необходимой Еревану медицинской продукции". "Это столь требуемые сегодня наборы тест-систем, реагенты "Реверта-L" и РИБО-пробы, другие препараты", - пояснил дипломат. Замглавы МИД также напомнил о помощи со стороны российских компаний, которые поучаствовали в сборе средств для борьбы с распространением коронавируса в Армении.

"Россия и Армения всегда сообща противостояли вызовам и угрозам, которые возникали перед нашими странами, и нынешняя пандемия коронавируса CОVID-19 тому не исключение", - отметил дипломат. По его словам, власти России и Армении находятся в постоянном контакте с первых дней появления инфекции на территории двух стран.

Руденко указал, что, несмотря на закрытие российско-грузинской и армяно-грузинской границ, России и Армении удалось сохранить грузопоток через пункт пропуска "Верхний Ларс". Он также выразил благодарность Еревану "за содействие в возвращении российских туристов", в том числе пожелавших вернуться в Россию через Грузию. Как отметил дипломат, сотрудничество двух стран в ЕАЭС также приносит пользу в противостоянии пандемии.

Теги
АрменияРоссияРуденко, Андрей ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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