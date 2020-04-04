Врио главы Камчатки намерен сосредоточиться на поддержке экономики региона

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов намерен повысить качество жизни населения, сосредоточив основные усилия на развитии экономики региона. Об этом он заявил в субботу в интервью ТАСС.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого занимал пост председателя правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.

"Для меня будет приоритетным критерием - это чтобы жители Камчатского края почувствовали развитие экономики. Благополучие жителей для меня - самое главное, это сама цель, поэтому такие вещи, как создание рабочих мест, обеспечение доступными продуктами питания, в том числе теми, которые на Камчатке производятся по доступным ценам, вопросы, связанные с качеством городской среды, включая строительство и благоустройство в первую очередь столицы края, Петропавловска-Камчатского, будут приоритетными", - сообщил Солодов.

По словам нового руководителя региона, в своей работе он будет ориентироваться на мнение и позицию самих граждан. "Много раз бывал там (на Камчатке), неплохо представляю себе экономику и то, что тревожит и волнует жителей Камчатского края. Конечно, очень впечатлен всегда был красотой этой благодатной земли, богатством природным, логистическими возможностями, но в первую очередь людьми, которые в непростых условиях живут, но при этом искренне любят свой край, проявляют инициативу. Я считаю, что это главный сейчас актив и главное богатство, которое край имеет", - рассказал Солодов.

Ранее Солодов в эфире телеканала "Россия-24" сообщал, что намерен вылететь в регион ближайшим рейсом, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в крае.

Солодову 37 лет, последние пять лет он работал на Дальнем Востоке, сначала - заместителем полномочного представителя президента РФ по ДФО, с 2018 года - председателем правительства Якутии. В команде Юрия Трутнева занимался запуском территории опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток, отвечал за инвестиционный климат. Врио губернатора прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.