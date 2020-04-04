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Пандемия коронавируса нового типа

МИД считает возмутительным нежелание ряда стран отказаться от санкций в условиях пандемии

В российском ведомстве пояснили, что санкционная политика некоторых "международных игроков" ставит простых людей в наиболее уязвимых государствах на грань выживания
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия призывает государства к тесной координации мер по реагированию на коронавирус для минимизации человеческих потерь и последствий для глобальной экономики. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с рассмотрением ГА ООН Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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"Российская Федерация настойчиво призывает укрепить международную солидарность перед лицом пандемии COVID-19. Подчеркиваем уникальную роль ООН на этом направлении", - заявили в дипведомстве.

В МИД РФ приветствовали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о солидарности в борьбе с пандемией, однако констатировали, что документ обходит стороной ряд актуальных вопросов. "В этой связи Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи проект Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, переподтверждающей приверженность участников международного сообщества принципу Устава ООН о сотрудничестве государств", - указали в министерстве, отметив, что консенсусному принятию этого документа абсолютно гуманистического содержания воспрепятствовали США, Великобритания и ЕС, у которых пошли на поводу Украина и Грузия.

"Сожалеем, что даже на фоне глобальной эпидемической угрозы они не сочли возможным отказаться от политизированных подходов, - подчеркнули в МИД РФ. - Особенно возмутительным выглядит нежелание ряда международных игроков распрощаться со своей санкционной политикой, ставящей простых людей в наиболее уязвимых государствах на грань выживания. Полагаем, что Генеральному секретарю ООН в этих чрезвычайных обстоятельствах следует настойчиво возвышать голос в пользу отмены дискриминационных мер".

В дипведомстве предупредили, что в текущей сложной санитарно-эпидемиологической обстановке политизация дискуссий по вирусной инфекции негативно отразится на глобальных усилиях по сдерживанию пандемии. "Призываем государства к тесной координации мер по реагированию на новую угрозу с целью минимизации как человеческих потерь, так и последствий для глобальной экономики. Россия, основываясь на принципе солидарности, продолжает оказывать по двусторонним каналам и по линии ВОЗ содействие наиболее нуждающимся государствам в борьбе с коронавирусной инфекцией", - резюмировали в министерстве.

Теги
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