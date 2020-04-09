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Захарова считает, что террористы в сирийском Идлибе настроены продолжать кровопролитие

Пресс-секретарь МИД РФ сообщила о попытках боевиков сорвать российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб пытаются сорвать российско-турецкое патрулирование, что показывает их настрой на продолжение насилия. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В идлибской зоне деэскалации продолжается работа по реализации совместного российско-турецкого протокола от 5 марта текущего года. Установленное прекращение огня в целом соблюдается, однако боевики не прекращают попыток сорвать наши усилия. В частности, всячески препятствуют проведению совместного российско-турецкого патрулирования в так называемом коридоре безопасности вдоль трассы М-4", - сказала она.

"Это лишний раз подтверждает, что в Идлибе правят бал террористы, признанные таковыми Совбезом ООН. Они настроены на продолжение кровопролития, насилия, а значит, никакие попытки их обеления, вывода за скобки законной борьбы с терроризмом под предлогом прекращения режима боевых действий недопустимы", - подчеркнула Захарова.

На переговорах 5 марта в Москве президенты России и Турции согласовали введение режима прекращения огня на северо-западе Сирии. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в Идлибе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта военнослужащие РФ и Турции начали совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Теги
СирияЗахарова, Мария Владимировна
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