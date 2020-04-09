Россия надеется, что все стороны конфликта в Йемене будут готовы начать мирный процесс

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что все стороны йеменского конфликта положительно отреагируют на усилия ООН по урегулированию в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение аравийской коалиции приостановить боевые действия в Йемене сроком на две недели для борьбы с коронавирусом.

"В Москве приветствуют решение аравийской коалиции. Надеемся, что все стороны йеменского кризиса положительно отреагируют на предпринимаемые ООН усилия с целью скорейшей деэскалации конфликта и начала инклюзивный переговоров. Мы исходим из того, что в рамках такого диалога его участники смогут, наконец, приступить к конструктивному обсуждению первоочередных вопросов: прекращение затянувшейся вооруженной конфронтации и налаживание в Йемене мирной жизни", - сказала она.

В среду аравийская коалиция объявила, что приостанавливает боевые действия в Йемене сроком на две недели с целью создания условий для борьбы с коронавирусом. Как заявил официальный представитель командования альянса полковник Турки аль-Малики, режим полного прекращения огня вступает в силу с полудня четверга и может быть в дальнейшем продлен.

Между тем мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) также выдвинуло свою инициативу по перемирию, которая, в частности, предусматривает полное прекращение огня всеми сторонами конфликта и начало диалога по его мирному урегулированию. В качестве одного из условий его соблюдения мятежники называют полный вывод всех иностранных войск с йеменской территории.